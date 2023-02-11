Fabricio Fontanini kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Fontanini Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Fontanini adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Fontanini Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Fontanini 30 Mart 1990 tarihinde Rafaela şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabricio Bautista Fontanini şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Fontanini Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Footfeel ISM yapmaktadır. Fabricio Fontanini, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético de Rafaela futbol takımında oynamaktadır. Atlético de Rafaela takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Fontanini'nin Atlético de Rafaela ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Fontanini Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Fontanini isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.80 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabricio Fontanini Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Fontanini futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında Rafaela

1 Temmuz 2010 yılında Quilmes

30 Haziran 2011 yılında Rafaela

11 Temmuz 2013 yılında San Lorenzo

23 Temmuz 2016 yılında Vicenza

17 Kasım 2016 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2017 yılında O'Higgins

23 Ocak 2018 yılında Newell's

31 Aralık 2018 yılında O'Higgins

1 Ocak 2019 yılında Newell's

28 Şubat 2021 yılında Ñublense

6 Temmuz 2021 yılında SD Aucas

17 Ocak 2022 yılında Rafaela

Fabricio Fontanini Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Fontanini şuan Atlético de Rafaela takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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