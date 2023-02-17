Fabricio Henricot kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Henricot Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Henricot adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Henricot Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Henricot 26 Nisan 1990 tarihinde Zarate şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Henricot Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Fabricio Henricot, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Defensores Unidos (Zarate) futbol takımında oynamaktadır. CA Defensores Unidos (Zarate) takımına 9 Haziran 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Henricot'nin CA Defensores Unidos (Zarate) ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Henricot Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Henricot isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Henricot Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Henricot futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Boca Unidos

7 Ağu 2017 yılında Instituto AC

1 Temmuz 2019 yılında Douglas Haig

31 Ağu 2020 yılında Deportivo Armenio

1 Ocak 2022 yılında Douglas Haig

9 Haziran 2022 yılında CADU (Zarate)

Fabricio Henricot Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Henricot şuan CA Defensores Unidos (Zarate) takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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