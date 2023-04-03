Fabricio İacovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio İacovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio İacovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio İacovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio İacovich 29 Ocak 2002 tarihinde La Plata şehrinde doğmuştur. 1,99 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio İacovich Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAA Stellar yapmaktadır. Fabricio İacovich, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Estudiantes de La Plata II futbol takımında oynamaktadır. Club Estudiantes de La Plata II takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Fabricio İacovich'nin Club Estudiantes de La Plata II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabricio İacovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio İacovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio İacovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio İacovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Estudiantes II

Fabricio İacovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio İacovich şuan Club Estudiantes de La Plata II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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