Fabricio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio 23 Şubat 2001 tarihinde Ibotirama şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Fabrício do Nascimento Biato şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BLB SPORTS yapmaktadır. Fabricio, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SE Palmeiras São Paulo B futbol takımında oynamaktadır. SE Palmeiras São Paulo B takımına - tarihinde katılmıştır. Fabricio'nin SE Palmeiras São Paulo B ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Mart 2021 yılında EC Bahia B

23 Kasım 2021 yılında Palmeiras

14 Ocak 2022 yılında Cianorte

6 Nisan 2022 yılında Palmeiras

22 Nisan 2022 yılında Santa Cruz

31 Aralık 2022 yılında Palmeiras B

3 Şubat 2023 yılında Novo Hamburgo

1 Haziran 2023 yılında Palmeiras B

Fabricio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio şuan SE Palmeiras São Paulo B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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