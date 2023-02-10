Fabricio Oviedo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Oviedo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Oviedo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Oviedo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Oviedo 12 Şubat 2004 tarihinde Concarán, San Luis şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Oviedo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Soccer Dreams yapmaktadır. Fabricio Oviedo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central II futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central II takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabricio Oviedo'nin CA Rosario Central II ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Oviedo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Fabricio Oviedo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Oviedo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Oviedo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Ros. Central II

Fabricio Oviedo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Oviedo şuan CA Rosario Central II takımında oynamakta ve 39 numaralı formayı giymektedir.

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