Fabricio Rojas kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Rojas Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Rojas adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Rojas Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Rojas 9 Ocak 2004 tarihinde doğmuştur. Peru uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Rojas Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Deportivo Municipal futbol takımında oynamaktadır. Deportivo Municipal takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabricio Rojas'nin Deportivo Municipal ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Fabricio Rojas Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Rojas isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabricio Rojas Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Rojas futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2023 yılında Dep. Municipal

Fabricio Rojas Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Rojas şuan Deportivo Municipal takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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