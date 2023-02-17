Fabricio Simoes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabricio Simoes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabricio Simoes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabricio Simoes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabricio Simoes 26 Aralık 1984 tarihinde Cachoeira şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Fabrício Santos Simões şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabricio Simoes Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JN SPORT yapmaktadır. Fabricio Simoes, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

B SAD futbol takımında oynamaktadır. B SAD takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Fabricio Simoes'nin B SAD ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Fabricio Simoes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabricio Simoes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Fabricio Simoes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabricio Simoes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2005 yılında Estrela-ES

1 Ocak 2006 yılında Penapolense-SP

1 Temmuz 2006 yılında Câmara Lobos

1 Temmuz 2007 yılında Machico

1 Temmuz 2009 yılında Castelo Branco

1 Temmuz 2010 yılında Operário Lagoa

1 Ocak 2011 yılında Leiria

1 Temmuz 2011 yılında Estoril Praia

30 Haziran 2012 yılında Leiria

1 Temmuz 2012 yılında SC Covilhã

1 Temmuz 2013 yılında Caála

1 Ocak 2015 yılında Benfica Luanda

1 Ocak 2016 yılında Petro Luanda

15 Ocak 2017 yılında C.R.D. Libolo

23 Ağu 2017 yılında Alki Oroklini

1 Temmuz 2018 yılında Famalicão

1 Temmuz 2019 yılında Farense

6 Temmuz 2020 yılında Feirense

1 Temmuz 2021 yılında CF Estrela

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

31 Ocak 2023 yılında B SAD

Fabricio Simoes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabricio Simoes şuan B SAD takımında oynamakta ve 84 numaralı formayı giymektedir.

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