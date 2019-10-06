Fabrika işçisi, bıçaklanarak öldürüldü; 2 kişi gözaltında

MALATYA'da, plastik fabrikasında işçi İsmet Balıkçı (77), husumetli olduğu 2 kişiyle aralarında çıkan kavgada bıçaklanarak, öldürüldü. Olay sonrası kaçan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

Olay, dün, kentteki Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İşçi İsmet Balıkçı'nın yanına, plastik fabrikasında çalışırken, husumetli olduğu 2 kişi geldi. Bu sırada Balıkçı ile 2 kişi, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. İsmet Balıkçı, kavgada bıçaklanarak, yaşamını yitirirken, 2 kişi ise olay yerinden kaçtı. Uzun süre haber alamayan yakınlarının jandarmaya başvurusuyla Balıkçı'nın cesedi fabrikada bulundu. İsmet Balıkçı'nın cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Soruşturma başlatan jandarma ise çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi. Ekipler, İsmet Balıkçı'nın ölümüyle ilgili 2 kişiyi suç aleti bıçakla yakalayıp, gözaltına aldı.

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Kaynak: DHA