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Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu

Kocaeli'de fabrika işçisi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki İ.A, mesire alanındaki gözetleme kulesinde asılı bulundu.

Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu

Kocaeli'de fabrika işçisi olduğu öğrenilen 38 yaşındaki İ.A, mesire alanındaki gözetleme kulesinde asılı bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Gaziler Mesire Alanı'nda meydana geldi. Alanın içerisinde bulunan gözetleme kulesinde bir kişinin asılı şekilde olduğunu gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri İ.A'nın (38) hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu

Fabrika işçisi gözetleme kulesinde asılı bulundu

Kaynak: İHA

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