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Fabrika patlamasında yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, 12 gündür tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Fabrika patlamasında yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde döküm fabrikasında yaşanan patlamada yaralanan işçi hayatını kaybetti. Olay, 15 Mart günü Körfez ilçesi Yeniyalı Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda bulunan Anadolu Döküm Sanayi A.Ş.'ye ait fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, döküm fabrikasında kullanılan kazanın patlaması sonucu yangın çıktı. Patlama sonrasında yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Patlama sebebiyle çatıya sıçrayan alevlerle çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Patlamada yaralanan 8 işçi, olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olarak hastaneye kaldırılan 2 kişiden biri olan Mesut Tunç, 12 gündür tedavi gördüğü Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Aslen Amasya Taşova ilçesi Karlık Köyü nüfusuna kayıtlı olan evli ve 3 çocuk babası Tunç'un cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrasında Körfez Mezarlığında toprağa verilecek.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı

Fabrika patlamasında yaralanan işçi yaşam mücadelesini kaybetti

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