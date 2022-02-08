Fabrika Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Fabrika Satış Temsilcisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Fabrika Satış Temsilcisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Fabrika Satış Temsilcisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Fabrika Satış Temsilcisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Fabrika Satış Temsilcisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Fabrika Satış Temsilcisi Maaşları

Fabrika Satış Temsilcisi maaşı ortalama olarak aylık 9850_TL'dir. En düşük Fabrika Satış Temsilcisi maaşı 8550_TL, En yüksek ise 11150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Fabrika Satış Temsilcisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3322.01

Meslek Adı :

Fabrika Satış Temsilcisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

İş Ve İdare İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Satış Ve Satın Alma Temsilcileri Ve Aracıları (Brokerler)

Meslek Birim Grubu :

Ticari Satış Temsilcileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

-Yerli veya yabancı bir veya bir kaç fabrikanın mamullerini ve özel bilgiye ihtiyaç gösteren maddeleri belirli bir bölge dahilinde bir komisyon karşılığında pazarlayan ve satan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Fabrika Satış Temsilcisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Gideceği işyerlerini tespit etmek, fabrika ile ilişkisi olan müşterilerin hesap durumlarını kontrol etmek, malları tanıtmak, satmak ve iş ilişkileri kurmak için seyahat etmek,

b) Mallarla ilgili katalog, broşür, örnek mal gibi dokümanları müşterilerine göstererek mal hakkında bilgi vermek,

c) Siparişleri almak, peşin ve satış şartlarını belirlemek,

d) Siparişleri ve iş bağlantılarını merkeze bildirmek,

e) Mevcutlardan karşılayamadığı siparişleri ve talepleri akreditif açmak suretiyle yabancı ülkelerdeki firmalardan temin etmek,

f) Rakip firmaların reklam faaliyetlerini yöneticilere iletmek,

g) Siparişlerin müşterilere gecikmesiz olarak ulaşmasını sağlamak,

h) Rakip firmaların durumlarını ve satış bilançolarını takip etmek,

i) Müşteri taleplerini incelemek, teklif mektubu vermek, teminatlar yatırarak ihalelere katılmak, j

) Müşteri şikayet ve tavsiyeleri ile gelecek hedefleri için önerileri ve işyerleri ile ilgili münasebetlerini rapor halinde ilgililere iletmek,

k) Sattığı malların bakım ve tamirini yaptırmak,

l) Mamullerle ilgili yapılmasını istediği reklam araçlarını ilgililere bildirebilir. vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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