Fabrikada doğum günü kutlayan 20 işçiye para cezası

DÜZCE (AA) - Düzce'de bir fabrikada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymadan doğum günü kutlaması yaptıkları gerekçesiyle 20 kişiye para cezası uygulandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, merkez ilçeye bağlı İslahiye köyündeki bir tekstil fabrikasında çalışan işçilerin, fabrikada doğum günü kutlaması yaptığı görüntülerin sosyal medyada paylaşıldığı tespit edildi.

Fabrikadaki 20 işçiye, "sosyal mesafe" kuralına uymadıkları gerekçesiyle 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince toplam 63 bin lira idari para cezası verildi.

Kaynak: AA