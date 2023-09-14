Fabrikada ölen sosyal medya fenomeni olayında 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için videoda çektikten 2 gün sonra aynı makinede iş kazası geçirip hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni gencin ölümü ile ilgili iki kişi...

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Fabrikada ölen sosyal medya fenomeni olayında 2 tutuklama

Afyonkarahisar'da, çalıştığı fabrikadaki makineden kaynaklanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek için videoda çektikten 2 gün sonra aynı makinede iş kazası geçirip hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni gencin ölümü ile ilgili iki kişi tutuklandı.

Olay, Işıklar beldesindeki bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çalıştığı fabrikada kullanılan makinelerde yaşanabilecek iş kazalarına dikkat çekmek isteyen Hüseyin Pirinççi (22) isimli genç video çekerek sosyal medya hesaplarından paylaştı. Pirinççi video çektikten 2 gün sonra dün gece uyarılarda bulunduğu aynı makineye bacağını kaptırarak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç kurtarılmayarak sabaha karşı hayatını kaybetti. Karaaslan köyünde toprağa verilen Pirinççi, yayınladığı videosunda "Arkadaşlar şu düğmeleri görüyorsunuz değil mi? Bunları bastığınız zaman kafanızı Paris'ten, bedeninizi bizim köyden toplarlar" diyerek uyarılarda bulunduğu görüldü.

Olay sonrası başlatılan soruşturma çerçevesinde Pirinççi'nin çalıştığı fabrikada jandarma tarafından 20'ye yakın kişinin ifadesi alınırken, olayla ilgili 2 kişinin ise tutuklandığı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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