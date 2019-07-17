Fabrikaların atık suları doğaya can veriyor

Türkiye'nin önde gelen firmalarının üretim yaptığı Manisa'nın Salihli ilçesi Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikaların atık suları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından verilen Çevre İzin belgeli arıtma tesisinde fiziksel ve biyolojik olarak arıtılıyor. Modern tesiste birçok farklı işlemden geçerek arıtılan su, berraklığı ile hem çevreye zarar vermiyor hem de Ege Bölgesi'nin sulamadaki can damarı olan Gediz Nehri'ni kirletmiyor. Arıtılan atık sular ise OSB'nin yeşil alanlarının sulanmasında kullanılarak örnek bir çalışmaya da imza atılıyor.

Ege Bölgesi'nin tarıma dayalı en önemli Organize Sanayi Bölgeleri'nden biri olan Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Arıtma Tesisinde kapasitesi artırılarak günlük 6 bin metreküp atık su arıtılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği kapsamında "Deşarj" konulu "Çevre İzni" verilen tesiste arıtılan günlük 30 metreküp arıtılmış su ile "Yeşil Şebeke" projesi kapsamında yeşil alanlar sulanıyor. OSB'deki atık suların fiziksel ve biyolojik olarak arıtıldığı tesisi ziyaret eden Salihli Belediye Başkanı ve aynı zamanda Salihli OSB Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kayda, OSB Müdürü Çağrı Duygu'dan bilgi aldı.

"Tesisimiz OSB'nin tamamına cevap verebilecek kapasitededir"

Manisa'nın çevre izin belgeli örnek arıtma tesisinin Salihli OSB'de bulunduğunu vurgulayan Başkan Kayda, "Şu anda Organize Sanayi Bölgemizdeki arıtma tesisindeyiz. 2014 yılında göreve geldiğimizde 4 bin metreküplük bir artıma tesisi vardı. Biz büyütmeye ihtiyaç olduğu için tesisi hemen büyüktük. Şunda 8 bin metreküp alan var. Yapmış olduğumuz bu çalışma ile Salihli Organize Sanayi Bölgesi'nin tamamına cevap verebilecek bir kapasiteye sahip bir arıtma tesisi oluşturduk" dedi.

"Gediz Nehri'ni kirletecek hiçbir veriyi bulamazsınız"

10 milyon liralık kredinin 3 milyon liralık kısmını arıtma tesisi için kullandıklarını belirten Başkan Kayda, "Ayrıca Zafer Kalkınma Ajansı'nın avantajlarını da kullanıp, yaklaşık 800 bin lirasını da oradan temin ettik. Şu anda arıtma tesisinden almış olduğumuz çıkış suyunu biz bahçe sulamada kullanıyoruz, Organize Sanayi Bölgemizde bulunan çimlerin sulanmasında kullanıyoruz. Salihli OSB olarak hiçbir şekilde Ege Bölgesi'nin sulamadaki can damarı olan Gediz Nehri'ni kirletmiyoruz. Bunda da çok iddialıyız. Çünkü ekibimiz burada çıkış suyunu sürekli kontrol altında tutup, sürekli numuneler almaktadır. Arıtma Tesisinden vermiş olduğumuz su berrak bir sudur. Gördüğünüz gibi OSB'deki artıma tesisinden çıkan suda hiçbir sıkıntı yok. Burada Gediz Nehri'ni kirletecek hiçbir veriyi bulamazsınız" diye konuştu.

"Ne suları, ne de doğayı kirletiyoruz"

Tüm OSB'lerin kirlilik konusunda dikkatli olmasını isteyen Başkan Kayda şunları söyledi:

"Özellikle Gediz Nehri hattı üzerinde bulunan tüm il ve ilçelerdeki Organize Sanayi Bölgelerinin bu konuda çok dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü Gediz'e salmış olduğumuz su, tarımsal sulamada kullanılıyor ve Gediz Nehri boyunca tarımla uğraşan birçok insanımız var. Zararlı atıkları kesinlikle artıma tesislerinde bertaraf etmeliyiz. İşte bunun bir örneği Salihli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki arıtma tesisidir. Çıkış suyunu aldık, yaklaşık içme suyuna eşdeğerdeki bir sudur. İçme suyu ile çıkış suyunu yan yana getirin, hiçbir farklılık göremeyeceksiniz. Dolayısıyla Organize Sanayi Bölgelerinde üretim tamam, istihdam tamam ama topluma da zararlı halden kurtarmamız gerekiyor. Arıtma tesislerinin çıkış suyunu hep kontrol altına alıp, doğayı kirletmemiz gerekiyor. Bu konuda Salihli Organize Sanayi Bölgesi iyi bir örnektir ve titizlikle bu işi götürüyor. OSB Müdürümüze ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Yeni ve büyüyen organize sanayi bölgemiz ile birlikte kapasitesi artmış bir arıtma tesisimiz mevcut. Memleketimize ve şehrimize hayırlı olsun."

Kaynak: İHA