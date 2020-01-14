Fabrikasının çatısına ikinci fabrikayı kurdu, ayda 100 bin lira kazanıyor

ÇANAKKALE'de 8 bin 500 metrekarelik alana kurulu unlu mamuller fabrikasının çatısına güneş enerjisi santrali (GES) kuran iş insanı Ali Polat, fabrikanın aylık 15 bin TL'lik elektriğini buradan karşılıyor. Ürettiği elektriği devlete de satarak, her ay 100 bin TL'lik kazanç elde eden Ali Polat, "Güneş hem içimizi, hem cebimizi ısıtıyor" dedi.

Üniversite eğitimi için Çanakkale'ye gelen Gaziantepli Ali Polat, 1993 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından Çanakkale'ye yerleşip, sıfırdan ticarete atılan Polat, unlu mamuller ve kuruyemiş üzerine işletmeler açtı. Son olarak 2008 yılında organize sanayi bölgesinden 10 bin dönümlük arsa alıp, üzerine 8 bin 500 dönümlük unlu mamuller üretimi yapan fabrikayı kurdu. Yıllar önce bir gazetede okuduğu güneş enerjisiyle ilgili köşe yazısından etkilenerek konuyu araştırmaya başlayan Polat, 2013 yılında devlet desteğiyle fabrikanın çatısına 200 kilovatlık güneş enerji santrali kurdu. Karlı bir yatırım olduğunu görünce bu kez Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından desteklenen yenilenebilir enerji yatırımları kapsamında, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan (TKDK) yüzde 65 hibe desteği alarak, 2017 yılında çatıya 400 kilovatlık daha enerji üreten panel kurdu. Aynı yıl, çatısında boş kalan yerlerin yanı sıra 2 bin metrekarelik sundurma alanlarını da değerlendirerek, kendi imkanlarıyla 400 kilovatlık daha panel kurdu. Toplamda 3 bin panel ve 35 invertörle santralin gücü 1 megavata ulaştı. Çatıdaki santralden yıllık ortalama 1,5 milyon kilovat elektrik üreten Polat, bu enerjiden fabrikasının tükettiği elektriği karşılıyor. Kalan elektriğe ise kilovatı 13 Cent'ten devlete satıyor.

'GÜNEŞ HEM İÇİMİZİ, HEM CEBİMİZİ ISITIYOR'

İş insanı ve girişimci Ali Polat, yaklaşık 1 milyon dolara çatıya kurduğu GES'in avantajlarının saymakla bitmeyeceğini belirterek, şunları söyledi:

​"Yıllar önce unlu mamul fabrikasını kurdum. İşlerim gayet iyi, ancak girişimci bir kişiliğim olduğu için fabrikanın giderlerini nasıl kısabilirim diye düşündüm. Aklıma rüzgar enerjisi santrali kurmak geldi. Ama araştırdım, maliyetlerinin yüksek olduğunu, teknik olarak da kurmanın zor olduğunu görünce vazgeçtim. Güneş enerjisi santraline yöneldim. Elektrik mühendisi Erkan Güçyetmez'den destek alarak, işe koyuldum. Bu konuda hem devletimizim, hem de Avrupa Birliği'nin desteklerini gördüm. İlk iki yatırımımı bu desteklerle yaptım. Karlı bir iş olduğunu görünce, çatının kalan kısmına ve sundurmalarına kendi imkanlarımla yatırıma devam ettim. Şu anda 8 bin 500 metrekarelik çatıda, 3 bin panel, 35 invertör ile yılda 1,5 milyon kilovat enerji üretiyorum. GES'in masrafı da az oluyor. Sadece ayda, yılda bir temizliğini yaparak, invertörlere bakıyoruz. Buradan elde ettiğim enerjiyi unlu mamul fabrikamda da kullanıyorum. Aylık ortalama 15 bin TL elektrik giderim var. Bu parayı önceden cebinden ödüyordum. Şimdi çatıdaki fabrika, aşağıdaki fabrikanın elektrik parasını da ödüyor. 15 bin TL cebime kalıyor. Ayrıca kalan elektriği kilovatı 13 Cent'ten devlete satıyorum. Devlet ile 10 yıllık bir sözleşmemiz var. 10 yıl boyunca çatıda güneşten ürettiğim elektriği devlet 13 Cent'ten almaya devam edecek. Böylece ayda yaklaşık 100 bin TL kazanç elde ediyorum. Bu tür yatırımları, elektrik tüketimi fazla olan sanayi kuruluşlarına tavsiye ediyorum. Üstelik yenilenebilir temiz bir enerji. Güneş hem içimizi, hem cebimizi ısıtıyor."

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Kaynak: DHA