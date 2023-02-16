Fabrizio Angileri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrizio Angileri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Fabrizio Angileri kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Fabrizio Angileri ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Fabrizio Angileri kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrizio Angileri Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrizio Angileri adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrizio Angileri Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrizio Angileri 15 Mart 1994 tarihinde Junín şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Fabrizio Germán Angileri şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrizio Angileri Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PASCUAL FERNANDO LEZCANO yapmaktadır. Fabrizio Angileri, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Getafe futbol takımında oynamaktadır. Getafe takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Fabrizio Angileri'nin Getafe ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Fabrizio Angileri Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/turkitoangileri94/

Fabrizio Angileriboyu ve yaşı kaç

Fabrizio Angileri Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrizio Angileri isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Fabrizio Angileri Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrizio Angileri futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Godoy Cruz II

1 Temmuz 2015 yılında Godoy Cruz

2 Mart 2019 yılında River Plate

30 Haziran 2019 yılında Godoy Cruz

1 Temmuz 2019 yılında River Plate

14 Temmuz 2022 yılında Getafe

Fabrizio Angileri kimdir

Fabrizio Angileri Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrizio Angileri şuan Getafe takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Fabrizio Angileri nereli

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