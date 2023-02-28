Fabrizio Roca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Fabrizio Roca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Fabrizio Roca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Fabrizio Roca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Fabrizio Roca 20 Mart 2002 tarihinde Lima şehrinde doğmuştur. Peru uyrukludur.Gerçek adı da Fabrizio Fernando Roca Reyes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Fabrizio Roca Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sport Boys Association futbol takımında oynamaktadır. Sport Boys Association takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Fabrizio Roca'nin Sport Boys Association ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Fabrizio Roca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Fabrizio Roca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Fabrizio Roca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Fabrizio Roca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Llacuabamba II

1 Temmuz 2021 yılında Comerciantes II

1 Ocak 2022 yılında Sport Boys

Fabrizio Roca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Fabrizio Roca şuan Sport Boys Association takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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