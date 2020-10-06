Facebook, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımını kaldırdı!

Geçtiğpimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyuran Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, hastaneden taburcu oldu. Facebook hesabında yaptığı bir paylaşım, yanlış bilgiler içerdiği gerekçesiyle kaldırılan Trump'a ilişkin Facebook Sözcüsü Andy Stone'dan açıklama geldi.

Stone, ABD Başkanı Trump'ın koronavirüs ile mevsimsel gribi karşılaştırdığı paylaşımın, Facebook'un 'Koronavirüs yanlış bilgilendirme' kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle kaldırdıklarını doğruladı. Trump, paylaşımında mevsimsel gribin koronavirüsten daha öldürücü olduğunu iddia etmişti.

ABD Başkanı'nın Twitter'da da paylaştığı bu gönderi hala dururken, Twitter yetkilileri bu konuda yorum yapmayı reddetti.

NE OLMUŞTU?

Perşembe gününü cumaya bağlayan gece Kovid-19'a yakalandığını Twitter hesabından duyuran Trump, cuma günü başkent Washington DC'ye 30 dakikalık mesafedeki Maryland eyaletinde bulunan Walter Reed Askeri Hastanesine kaldırılmıştı. Trump, pazartesi günü hastaneden taburcu edilmiş ve tedavisine Beyaz Saray'da devam edileceği açıklanmıştı.