Facebook, Amerika'yı dolandırdı! 9 milyar vergi kaçırdı

Zuckerberg'in bu sefer vergi kaçırmakla başı dertte. İddiaya göre Facebook, 9 milyar vergi kaçırarak Amerika'yı dolandırdı.

Sosyal medyanın çıkış noktalarından biri olan Facebook, son yıllarda pek çok skandala konu oldu. Nitekim olmaya da devam ediyor. Ortaya çıkan sansasyonel söylentiler sonucu, insanların Facebook’a karşı bakış açısı da değişmiş durumda.

Günümüzde Facebook’un eskisi kadar popüler bir kanal olmadığını söyleyebiliriz. Fakat sonuç olarak Facebook düşerken yükselen isim de yine aynı şirketin bünyesinde yer alan Instagram oldu. Yani Zuckerberg ve ekibi çok büyük bir kayıp içerisinde değil.

Facebook 9 milyar dolar ceza ödeyebilir

Instagram haricinde 1 milyarın üzerinde kullanıcısı bulunan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ı da bünyesinde bulunduran Facebook’un ismi bir kez daha skandala karıştı.

ABD kaynaklı haberlere göre, Facebook vergi kaçakçılığı ile suçlanıyor. Zuckerberg’in başında olduğu şirketin İrlanda’da IRS adında bir oluşum kurduğu ve bu şekilde 9 milyar doların üzerinde vergi kaçırdığı belirtiliyor.

Hatırlanacağı üzere daha önce farklı şirketlerin de İrlanda’da çeşitli isimlerle ortaklıklar kurup vergi kaçırdığı ortaya çıkmıştı. Çünkü İrlanda’da teknoloji şirketlerinden alınan vergiler yok denecek kadar az. Genel itibariyle büyük şirketler de vergi yükünden kaçmak için bu yönteme başvuruyorlar.

Önümüzdeki günlerde Facebook yönetiminin bir kez daha hakim karşısına çıkacağı söyleniyor. Muhtemelen bu dava sonucunda sosyal medya devi hatırı sayılır bir ceza ile karşı karşıya kalacaktır. Yine de bekleyip göreceğiz.