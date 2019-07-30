Facebook arkadaş isteklerine sıralama sistemi geliyor

FACEBOOK kullanıcılara gelen arkadaşlık taleplerinin listelenmesi ile ilgili yeni bir uygulamayı devreye almayı planlıyor. Şuan eskiden yeniye tarih sıralı gösterilen arkadaşlık istekleri, sıralamalı olarak kullanılabilecek.

Arkadaşlık isteği listesinde değişiklik yapmayı planlıyan Facebook, arkadaşlık istekleri kısmını kullanıcının sıralamasına olanak sağlayacak. Bu sayede kullanıcı, gelen arkadaşlık isteklerini eskiden yeniye ya da yeniden eskiye doğru sıralayabilecek. Güncelleme, özellikle çok fazla arkadaş isteği bulunan kullanıcıların bu anlamda hayatını kolaylaştıracak. Öte yandan arkadaş isteklerini onaylamak ya da reddetmek yerine bekletmeyi seçen kullanıcılar, yeni talepleri de hızlıca görebilecek.

DHA