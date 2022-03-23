Facebook çöktü mü 23 Mart 2022? Facebook sorun mu var, ne zaman düzelir?

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Facebook çöktü mü 23 Mart 2022? Facebook kullanıcıları, uygulamaya girdiklerinde internet bağlantısı yok hatasıyla karşılaşıyor. Peki Facebook sorun mu var, ne zaman düzelir?

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ 23 MART 2022? FACEBOOK SORUN MU VAR, NE ZAMAN DÜZELİR?

Çok sayıda kullanıcı sosyal medya üzerinden iki platforma girişlerde problem yaşadığını belirtiyor.

Yaşanan problemden Türkiye’deki kullanıcılar da etkileniyor.

Problemle ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, “Instagram ve Facebook hizmetlerinde global kaynaklı sorunlar yaşanmakta olup, ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir” ifadelerini kullandı.