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Facebook çöktü mü? | Facebook neden erişim sağlanamıyor? 4 Ekim 2021 Pazartesi

Sosyal medya devi Facebook'un uygulamasını kullananlar an itibarıyla sıkıntı yaşıyor. Peki Facebook çöktü mü? | Facebook neden erişim sağlanamıyor? 4 Ekim 2021 Pazartesi Detaylar haberimizde...

Facebook çöktü mü? | Facebook neden erişim sağlanamıyor? 4 Ekim 2021 Pazartesi

Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingi Facebook kullanıcıları uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında sıkıntı yaşıyor. Bu kapsamda Facebook çöktü mü? | Facebook neden erişim sağlanamıyor? 4 Ekim 2021 Pazartesi sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

Hem Facebook'da hem de Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagram ve WhatsApp'ta an itibarıyla sıkıntı yaşanıyor. Uygulamalar kullanılamıyor.

FACEBOOK NEDEN ERİŞİM SAĞLANAMIYOR? 4 EKİM 2021 PAZARTESİ

Milyonlarca kullanıcısı olan Facebook'ta kısa bir süredir sorun yaşanıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook ve Instagram servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını bildirdi. Sayan, "Global kaynaklı sorundan ülkemizdeki kullanıcılar da kısmen etkilenmektedir" dedi.

FACEBOOK HAKKINDA

Facebook Inc., Menlo Park, Kaliforniya merkezli bir Amerikan sosyal medya ve medya holdingidir. Mark Zuckerberg, oda arkadaşları ve Harvard Koleji'ndeki Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz ve Chris Hughes ile birlikte kuruldu. Facebook, dünyanın en değerli şirketlerinden biridir.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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