Sosyal medya devi Facebook'u kullanan kişiler akşam saatlerinde problemle karşılaştı. Peki Facebook çöktü mü? | WhatsApp Instagram Facebook sorunu 19 Mart Cuma İşte ayrıntılar..

FACEBOOK ÇÖKTÜ MÜ? 19 MART CUMA

Sosyal medya devi Facebook da bu akşam saatlerinde erişim sorunu yaşandı. Facebook'ta mesajlara erişim sorunu yaşanması kullanıcıların gündeminde yer aldı.

WHATSAPP INSTAGRAM FACEBOOK SORUNU 19 MART CUMA

Facebook'un bünyesinde yer alan fotoğraf ve video paylaşılan sosyal medya uygulaması Instagram ile popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp çöktü. Whatsapp çöktü mü sorusu birçok kullanıcı tarafından sorgulanırken Whatsapp Web platformuna da giriş yapılamadı. Zaman zaman erişim geri gelse de, Whatsapp sorunu devam ediyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "USOM raporuna göre WhatsApp ve İnstagram trafiklerinde yaşanan kesintiler global çapta ve yurtdışı kaynaklıdır. Yerli uygulamalarımız olan Yaay ve BİP uygulamalarımızda herhangi bir hizmet kesintisi bulunmamaktadır. Yerli ve milli servisleri destekliyoruz" ifadelerini kullandı.