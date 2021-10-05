Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladı

Dünyada ve Türkiye'de popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişimde sorunlar yaşadı. Yaşanan sorunun uzun süreli sürmesi nedeniyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sorununun ardından harekete geçen Facebook yetkilileri sorunu 6 saati aşan bir zamanın ardından çözüme kavuşturdu.

FACEBOOK'TAKİ SORUN BELLİ OLDU

Sorunun çözülmesinin ardından açıklama yapan Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

"KESİNTİDEN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ"

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

NE OLMUŞTU?

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Söz konusu sorunun ardından milyonlarca kullanıcı Twitter'a geçerek son gelişmeleri buradan takip etmişti.

WHATSAPP'TAKİ SORUN TELEGRAM'A YARADI

Ayrıca Whatsapp'ta yaşanan sorununun ardından Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı.