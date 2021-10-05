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Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladı

Facebook, Instagram ve Whatsapp uygulamalarında yaşanan erişim sorunlarının giderilmesinin ardından açıklama yapan Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığını belirlediklerini söyledi. Janardhan kullanıcı verilerinin çalındığı iddialarını ise yalanladı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladı

Dünyada ve Türkiye'de popüler mesajlaşma ve sosyal medya uygulamaları Facebook ve Instagram'a erişimde sorunlar yaşadı. Yaşanan sorunun uzun süreli sürmesi nedeniyle vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Sorununun ardından harekete geçen Facebook yetkilileri sorunu 6 saati aşan bir zamanın ardından çözüme kavuşturdu.

Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladı

FACEBOOK'TAKİ SORUN BELLİ OLDU

Sorunun çözülmesinin ardından açıklama yapan Facebook'un altyapı direktörü Santosh Janardhan, şirketin sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, kesintinin hatalı bir konfigürasyondan kaynaklandığının saptandığını bildirdi.

Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladı

"KESİNTİDEN DOLAYI ÖZÜR DİLERİZ"

Sorunun aynı zamanda şirketin operasyonlarında kullandığı sistemleri kullanılamaz hale getirmesinin çözümü zorlaştırdığını kaydeden Janardhan, "Platformlarımızda bugün yaşanan kesintiden dolayı tüm dünyada bize güvenen kişi ve şirketlerden özür dileriz" ifadesini kullandı.

Şirket, bu süreçte kullanıcı bilgilerinin çalındığına dair bir delil bulunmadığını belirterek, bu yöndeki haberleri yalanladı.

Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladı

NE OLMUŞTU?

Facebook, WhatsApp ve Instagram'a Türkiye saatiyle 18.40'tan sonra yaklaşık 6 saat boyunca dünya genelinde erişim sorunu yaşanmıştı. Söz konusu sorunun ardından milyonlarca kullanıcı Twitter'a geçerek son gelişmeleri buradan takip etmişti.

Facebook, Instagram ve Whatsapp'taki erişim sorunu çözüldü! Facebook sorunun nedenini açıkladı

WHATSAPP'TAKİ SORUN TELEGRAM'A YARADI

Ayrıca Whatsapp'ta yaşanan sorununun ardından Telegram 50 milyon yeni kullanıcı kazandı.

Tayfun Altuntaş
Editör
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