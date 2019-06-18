Facebook kripto para birimi Libra’nın tanıtım yazısını yayınladı

ABD merkezli teknoloji şirketi Facebook, kripto para birimi Libra'nın tanıtım yazısını (whitepaper) yayınladı.

libra.org'da yayınlanan yazıda, Libra'nın gözetiminden çeşitli şirketlerin katılımıyla İsviçre'de kurulan Libra Birliği'nin sorumlu olacağı ve üyelerin Libra blockchaini üzerinde veri işlenmesi için onaylayıcı node'a sahip olacağı belirtildi. Başlangıçta birliğin kurucu üyelerinden olan PayPal ve Mastercard'ın anlaşmalar ve çeşitli bilgileri düzenleme işlemleri için node operatörleri olarak hizmet vereceği vurgulandı. İlerleyen dönemde Libra'nın merkezi bir birim yerine kripto para birimi olarak kullanılması için birliğin Libra blockchainini merkeziyetsizleştireceği belirtilen yazıda şu değerlendirme yer aldı:

"Libra'nın tamamen açık ve kullanıcıların çıkarları doğrultusunda hizmet verebilmesi için amacımız Libra ağını izinsiz bir hale getirmektir. Şu an karşımızdaki zorluk, izinsiz bir ağ üzerinden milyarlarca insanın küresel işlemleri için gerekli ölçülebilirlik, istikrar ve güvenliği sağlayacak bir çözüm bulmak."

Libra'nın önde gelen finansal kurumlar, teknoloji konglomeraları, tüccarlar ve yatırımcıların ortaklığıyla yaygın adaptasyon sağlayacak ilk blockchain ağı olmayı hedeflediği belirtilirken, tanıtım yazısı şöyle devam etti:

"Yasa yapıcıları ve çeşitli sektörlerden uzmanlar dahil olmak üzere finansal sektörle işbirliği yapmanın, bu yeni sistemi destekleyecek sürdürülebilir ve güvenli bir çerçeve oluşturulması için tek yol olduğunu düşünüyoruz. Bu yaklaşımı daha düşük maliyetli, daha erişilebilir ve bütün bir küresel finansal sistem oluşturulması için geleceğe yönelik büyük bir adım olarak değerlendiriyoruz."

Gelişmelerin ardından Facebook hisseleri açılış öncesinde yüzde 2.75 artışla hisse başına 194.2 dolara yükseldi.

DHA