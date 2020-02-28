Facebook, Twitter, Instagram çöktü mü? Erişim problemi mi var?

Facebook, Twitter, Instagram çöktü mü? An itibarıyla sosyal medyada sorun yaşanıyor. birçok internet kullanıcısı konuya ilişkin internette arama yapıyor. Şu an Facebook, Twitter ve İnstagram'da bir zaman zaman kesilme ve yavaşlama yaşanıyor.Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.