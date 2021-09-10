Facebook ve Rayban tarafından ortak üretilen akıllı gözlük tanıtıldı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Facebook, Ray-Ban ile birlikte akıllı gözlük geliştirdi. Resmi olarak tanıtımı da yapılan ürün, telefonla bağlantı kurabiliyor. Bu sayede gözlük aramalara cevap verme ve fotoğraf/video çekme gibi özelliklere de sahip durumda. Numaralı lenslerle uyumlu olduğu ifade edilen gözlüklerin fiyatı da belli oldu. Uzun zamandır beklenen gözlük oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPILABİLİYOR

Facebook'un akıllı gözlüğünün tasarımı oldukça sade. Çerçeve kısmı görenlerin dikkatini çekebilir. Bununla beraber gözlük, iki entegre 5 Megapiksel kameraya sahip. Facebook Assistant sesli komut ya da gözlük üzerinde bulunan düğmesiyle fotoğraf veya 30 saniyelik videolar çekilebiliyor. Ayrıca çerçeve içi hoparlörlerle müzik dinleme ve telefon görüşmesi yapma imkanı da sunuyor.

DÜĞMELERLE KONTROL SAĞLANACAK

Kullanıcılar, fotoğraf çekmek ve açma-kapama düğmesi de dahil, gözlük üzerinde birkaç düğme ile kontrolü sağlayabilecek. Ayrıca gözlüğün sağ sapında bulunan dokunmatik yüzey, kullanıcıların ses seviyesini ayarlamalarını için kaydırma ya da çağrı yanıtlama gibi işlevleri gerçekleştirmesini sağlıyor.

FİYATI BELLİ OLDU

Ray-Ban Stories adındaki bu akıllı gözlükler, numaralı lenslerle uyumlu olarak üretilecek. Tanıtımda yapılan açıklamayla gözlüklerin fiyatının 299 dolardan başladğı ve lens seçeneklerine göre arttığı ifade edildi. Gözlük şimdilik tüm dünyada satışa sunulmazken, Ray-Ban Stories'in ABD başta olmak üzere Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve İngiltere‘deki bazı mağazalarda satılmaya başlandığı ifade edildi.

Mark Zuckerberg and Rocco Basilico, Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica introduce #RayBanStories - the new way to capture, share and listen.



Shop @ray_ban stories now: https://t.co/dRUqfUXSwH pic.twitter.com/P84XGUvsxi — Facebook (@Facebook) September 9, 2021

FARKLI BİR GÖZLÜK DAHA GELECEK

Öte yandan Facebook ve Ray-Ban ortaklığında doğan bu gözlük iki şirketin ilk çalışması değil. 2020’den bu yana Project Aria AR isimli bir proje daha geliştiriliyor. Bu gözlükte de artırılmış gerçeklik temeli ön planda tutulacak. Ancak gözlüğün tasarım kısmında kalınlığı ve kabalığıyla çok fazla göze battığı, bu yüzden şirket tarafından geliştirilmeye devam ettiği de gelen bilgiler arasında.