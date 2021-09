Facebook ve Rayban tarafından ortak üretilen akıllı gözlük tanıtıldı!

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Facebook, Ray-Ban ile birlikte akıllı gözlük geliştirdi. Resmi olarak tanıtımı da yapılan ürün, telefonla bağlantı kurabiliyor. Bu sayede gözlük aramalara cevap verme ve fotoğraf/video çekme gibi özelliklere de sahip durumda. Numaralı lenslerle uyumlu olduğu ifade edilen gözlüklerin fiyatı da belli oldu. Uzun zamandır beklenen gözlük oldukça ilgi çekecek gibi görünüyor.

Facebook'un akıllı gözlüğünün tasarımı oldukça sade. Çerçeve kısmı görenlerin dikkatini çekebilir. Bununla beraber gözlük, iki entegre 5 Megapiksel kameraya sahip. Facebook Assistant sesli komut ya da gözlük üzerinde bulunan düğmesiyle fotoğraf veya 30 saniyelik videolar çekilebiliyor. Ayrıca çerçeve içi hoparlörlerle müzik dinleme ve telefon görüşmesi yapma imkanı da sunuyor.

Kullanıcılar, fotoğraf çekmek ve açma-kapama düğmesi de dahil, gözlük üzerinde birkaç düğme ile kontrolü sağlayabilecek. Ayrıca gözlüğün sağ sapında bulunan dokunmatik yüzey, kullanıcıların ses seviyesini ayarlamalarını için kaydırma ya da çağrı yanıtlama gibi işlevleri gerçekleştirmesini sağlıyor.

Ray-Ban Stories adındaki bu akıllı gözlükler, numaralı lenslerle uyumlu olarak üretilecek. Tanıtımda yapılan açıklamayla gözlüklerin fiyatının 299 dolardan başladğı ve lens seçeneklerine göre arttığı ifade edildi. Gözlük şimdilik tüm dünyada satışa sunulmazken, Ray-Ban Stories'in ABD başta olmak üzere Avustralya, Kanada, İrlanda, İtalya ve İngiltere‘deki bazı mağazalarda satılmaya başlandığı ifade edildi.

Mark Zuckerberg and Rocco Basilico, Chief Wearables Officer at EssilorLuxottica introduce #RayBanStories - the new way to capture, share and listen.



Shop @ray_ban stories now: https://t.co/dRUqfUXSwH pic.twitter.com/P84XGUvsxi