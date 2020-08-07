Facebook ve Twitter, Trump'ı engelledi!

Facebook, Trump'ın Fox News televizyonundaki röportajında ifade ettiği bu sözlerin yer aldığı klibi "Zararlı içerik" olarak kabul edip sildi.

Twitter da aynı klibi yayımlayan, Trump'ın seçim kampanyası ekibine ait bir hesabı askıya aldı. Bu içerik kaldırılıncaya kadar hesabın açılmayacağı uyarısından sonra ise mesajın silindiği görüldü.

ABD kamu sağlığı yetkilileri, çocukların koronavirüse karşı bağışıklığı olmadığını belirtiyor. Ancak DSÖ bu bilgiyi yalanlıyor.

TRUMP'I SİLDİLER

Facebook sözcüsü Çarşamba gecesi, "Bu video bir grup insanın Covid-19'a bağışıklı olduğu iddiasını içermektedir. Bu yanlış bilgi kurallarımızı ihlal etmektedir" ifadelerini kullandı.

Facebook'un ilk kez Trump'ın bir mesajını sildiği görüldü. Şirket daha önce Trump'ın Nazi Almanyası sembolünün kullanıldığı bir reklamını da kaldırmıştı.

Daha sonra Twitter da aynı sebeple bu mesajı paylaşan @TeamTrump adlı hesabı dondurdu.

Twitter geçen ay da koronavirüs ve hidroksiklorokin adlı ilaçla ilgili yanlış bilgiler paylaştığı gerekçesiyle Trump'ın oğlu Donald Jr. Trump'ın hesabını bir süre dondurmuştu.

Trump dün Fox News'ta telefonla katıldığı bir programda tüm ülkede okulların açılması zamanının geldiğini söylemiş ve "Çocuklara bakarsanız, onlar neredeyse- hemen hemen kesin olarak- bu hastalığa bağışıklı. Bizden daha iyi bir bağışıklık sistemleri var. Onlar için bir sorun yok" ifadelerini kullanmıştı.