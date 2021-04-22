Facebook, Whatsapp için 23 Nisan kutlama mesajları |23 Nisan kutlama, tebrik mesajları, sözleri 2022

23 Nisan kutlama mesajları araması 23 Nisan öncesi yoğun olarak aranan konuların başında yer alıyor. Bizlerde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının kutlanacağı bu günde 2022 Facebook, Whatsapp için yayınlayacağınız kutlama mesajlarını sizler için derledik. İşte En güzel mesajlar 23 Nisan kutlama mesajları 2022

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ve ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1921 yılından itibaren resmi tatil olarak kutlanmaktadır. Bu özel günün 102.yılında en güzel kutlama mesajlarını sosyal medya hesabından paylaşarak ya da mesaj olarak yollamak isteyenler haberimizden faydalanabilir.

FACEBOOK, WHATSAPP İÇİN 23 NİSAN KUTLAMA MESAJLARI 2022

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23 Nisan 1920 tarihi, bugün üzerinde hür ve bağımsız olarak yaşadığımız Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerinin atıldığı, milli egemenliğin ilan edildiği önemli bir gündür. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm ulusumuza kutlu olsun.

23 Nisan 1920 Türk milletinin iradesini temsil eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı ve Türk halkının egemenliğini ilan ettiği tarihtir. Tarihimizde önemli bir dönüm noktası olan 23 Nisan 1920, varlığına kastedilen yüce Türk Milletinin uyanışını; esaret zincirlerini kırıp, bağımsızlık için şahlandığı günü simgelemektedir.

23 Nisan 1920 ulusal egemenliğimizin simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluş gününü Mustafa Kemal Atatürk bir bayram olarak kabul ederek, çocuklara gösterdiği değeri ve önemi, milletine duyduğu inancını ve sevgisini bir kez daha göstermiş bulunmaktadır.

23 Nisan 1920, aziz milletimiz için tarihi değer taşıyan bir dönüm noktasını ifade etmektedir. 23 Nisan 1920, ülkemizi işgal etme teşebbüsleri karşısında, Türk milletinin egemenliğini eline aldığı, vatanına sahip çıktığı günü simgelemektedir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

23 Nisan 1920, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı gündür Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışı ile parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı; Atatürk’ün Bugünün küçükleri yarının büyükleridir dediği çocuklarımıza bu bayramı armağan etmiştir. 23 Nisan dünya da kutlanan ilk çocuk bayramıdır. Bugünün çocukları yetişkin olup büyük işler başaracaklardır. Biz de bu büyük başarıları çoğaltıp vatanımızı en iyi şekilde korumalı ve milletimizin en iyi şartlarda yetişmesini sağlamak görevlerimiz arasında olmalıdır. Bunu da başaracak olanlar bugünün çocuklarına her konuda yetişmeleri için destek olmalıyız. Bu duygu ve düşüncelerle tüm çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutlarım.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocuklarımızın bayramı olmakla birlikte, bizlere de gurur duyacağımız şekilde, onları iyi yetiştirme zorunluluğumuzu hatırlatmalıdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, dünya üzerinde benzeri bulunmayan bir anlayışla iki farklı ve önemli unsuru bir arada taşıyan milli bayramımızdır.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun.

23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyor, sizleri sevgiyle kucaklıyor ve gözlerinizden öpüyorum.

23 Nisan vesilesiyle hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Yarının büyükleri çocuklarımızın sevincini ve coşkusunu paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum.

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

23 Nisan, karanlıktan aydınlığa kavuştuğumuz gündür. Türk milletine kutlu olsun. Ulusal Egemenlik Bayramınız Kutlu Olsun…

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir.

Atatürk 23 Nisan’ı yarının büyükleri çocuklarımıza verdiği değeri, duyduğu güveni göstermek adına Türk çocuklarına Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak armağan etmiştir. En değerli varlığımız, barışın, sevginin, umudun ve kardeşliğin temsilcileri, aydınlık yarınlarımızın güvencesi olan çocuklarımızın bayramı, dünyada ilk ve tek çocuk bayramı olma özelliği taşıyan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı, çeşitli ülke çocuklarının katılımıyla her yıl coşkuyla kutlanmaktadır.

Atatürk’ün sizlere bayram olarak armağan ettiği bu anlamlı gün, milletimizin gurur ve coşku günüdür. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Aziz milletimizin yokluklar ve güçlükler içerisinde istiklal mücadelesinde gösterdiği azim ve kararlılık, bugün daha çağdaş bir Türkiye için ortaya koyduğumuz çabanın da ilham kaynağıdır.

Bir çocuğu eğitmek o ülkenin kaderini belirler! 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bir çocuk kadar güzel şey yoktur, başını göğe doğru kaldıran. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bu anlamlı günde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ü, İstiklal Savaşımızın tüm kahramanlarını, birinci meclis üyelerini saygı, minnet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bu dünya çocukların, bugünün yarını çocukların. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bu gün bir kez daha bu anlamlı günü tüm dünya çocuklarıyla birlikte kutlama mutluluğunu yaşıyoruz. İnanıyoruz ki, yarınlarımızı temsil eden çocuklarımız geçmişten aldıkları güçle, geleceği şekillendirecek, müreffeh bir Türkiye’nin, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bu gün halk iradesinin ülke yönetimine geçtiği, hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun belirlendiği günün yıldönümüdür. Kutladığımız bu günde milletçe duyduğumuz gurur ve mutluluk çok büyüktür.

Bu memleket tarihte Türk’tü, bugün de Türk’tür ve sonsuza kadar Türk olarak yaşayacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugün ülkenin her köşesinde, Türkiye büyük millet Meclisi’nin açılışının yıldönümünü ve Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı Gururla Kutluyoruz.

Bugünün çocukları olarak, bir taraftan çocukluğunuzu yaşarken, diğer taraftan da, aileleriniz ve devletimiz tarafından sağlanan imkân ve fırsatların kıymetini bileceğinize, kendinizi en iyi şekilde yetiştirebilmek için daha çok gayret göstereceğinize eminiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Cumhuriyet tarihimiz, bu gücün daha da yaygınlaştığı, yapıcı hamlelerle devletin ve milletin yücelmesine hizmet ettiği bir sürece işaret etmektedir.

Cumhuriyet Türkiye’si ile kazanılan birikim ve tecrübe yolumuzu aydınlatacaktır. 23 Nisan’ın, sadece millî egemenlik bayramı olarak değil, aynı zamanda çocuk bayramı olarak kutlanmasının özel bir anlamı vardır. Bu, milletimizin ve Atatürk’ün siz çocuklara verdiği önemin, inancının ve güveninin en önemli göstergesidir.

Cumhuriyet, ulusal egemenlik ilkesinin yaşam bulduğu, vatandaşlarımızın özgür iradeleriyle yönetime katıldıkları, üstün nitelikli bir yönetim biçimidir. Çocuklarımızdan beklediğimiz; Cumhuriyet’in korunması ve yaşatılması, kendilerini her konuda geliştirmeleri, bilgiye, öğrenmeye, yeniliklere açık olmaları, araştırıcı, sorgulayıcı, aklın ve bilimin yol göstericiliğinden ayrılmamalarıdır. Türkiye’yi, çağdaş, demokratik, laik, bilgi çağını yakalamış, mutlu ve güvenli bir ülke olarak gelecek kuşaklara bırakmak, en önemli sorumluluğumuzdur.

Cumhuriyetimizin kurucusu gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere milli mücadelede emeği geçenleri rahmetle anar, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışını ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımızla kutluyoruz.

Çocuk büyütürken evi temiz tutmak, kar hâlâ yağarken kapının önünü temizlemek gibidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuk yurdun temelidir. Bu ülkenin geleceği çocuklarımızdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuk, dünyanın en büyük saadetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar sizlerin başarılı, sağlıklı, huzurlu ve mutlu olmanızı istiyoruz. Nitelikli bir eğitim almanız, kendinizi geliştirmeniz, hayatın tüm güzelliklerini yaşayabilmeniz ve her zaman gülebilmeniz için tüm imkânlarımızı seferber ediyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar geleceğe gönderdiğimiz ve asla göremeyeceğimiz mesajlardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar hepinizi çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi ifade etmek istiyorum. Başarılarınız ve mutluluğunuzun daim olması, en büyük dileğimizdir.

Çocuklar o kadar masumdur ki bir milletin savaşını bitirebilir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklar sizler, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancımız tamdır.

Çocuklara armağan edilen tek bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti’nin onların omuzlarında yükseleceğine olan inancın ifadesidir. Ne mutlu Türk çocuklarına…

Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak, onları huzur, güven ve barış ortamında geleceğe hazırlamak devletimizin ve birey olarak herkesin üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmesi ile mümkündür. Büyük ve güçlü Türkiye Cumhuriyeti’nin kıymetini her zamankinden daha iyi bilmeli, milletçe birliğimizi ve bütünlüğümüzü korumalı, pekiştirmeliyiz. 23 Nisan’da sadece ülkemiz çocuklarının değil bütün dünya çocuklarının bayramlarını kutluyorum.

Çocuklarımıza gereken özeni göstermek, onlara güzel yarınlar hazırlamak, aslında geleceğimizi sağlam temeller üzerinde kurmamız anlamına gelmektedir. Bayramınız kutlu olsun.

Çocuklarımıza yaşatacağımız bayram sevinci, onların ulusal egemenlik bilinci ve ulusal egemenlik değerleriyle bütünleştiğinde değer kazanacak ve anlam bulacaktır.

Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocukların hükmettiği bir dünya ancak oyuncak dünyası olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Çocukların, nasihatten çok iyi örneğe ihtiyaçları vardır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Dönemin yoklukları, imkânsızlıkları ve tüm şartların aleyhine dönmesine rağmen Meclisimiz ve tecelli eden milli irade hiçbir şeyden yılmamıştır. Vatanımızın dört bir yanından yakılan bağımsızlık ve özgürlük ateşi, 23 Nisan 1920’de Atatürk’ün önderliğinde ortak bir irade, coşku, heyecan ve millî bir güce dönüşmüştür. 23 Nisan tüm ulusumuza kutlu olsun.

Dünya çocuklarının da katımıyla bir şenlik atmosferinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, Atatürk’ün ve milletimizin siz çocuklara verdiği değeri ve duyduğu güveni en güzel şekilde ortaya koymaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Dünyaya barış tohumları serpen ve her yıl dünyanın dört bir tarafından çocukları bir araya getiren 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı; milletler arası bir kaynaşmanın da simgesi olmuştur.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu ilkesi, Türkiye Cumhuriyeti’nin temelini oluşturmaktadır.

Egemenlik kayıtsız şartsız ulusundur. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Egemenlik verilmez alınır. Türk Milleti her daim egemenliğine sahip çıkacaktır. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Eğer; bugün dünyanın dört bir tarafındaki milyonlarca insan dil, din, ırk ayrımı gözetmeksizin insani değerlerle birbirlerine sarılabiliyorlar, birbirleriyle kaynaşabiliyorlarsa, bunda, yıllardır dünya çocuklarının kaynaşma merkezi olan Ülkemizdeki Çocuk Bayramı’nın payını göz ardı etmek mümkün değildir.

Geleceğimizin güvencesi olan çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın güçlükleri ile baş edebilecek ölçüde donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Geleceğimizi temsil eden çocuklarımız, geçmişten aldıkları güçle milletimizin yarınlarını şekillendireceklerdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Geleceğimizin teminatı güzel çocuklarımızın ve her yaşta çocuk kalmayı başaran aziz milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.

23 NİSAN KUTLAMA, TEBRİK MESAJLARI, SÖZLERİ 2022

Gücünü Türk Ulusuna güveninden ve sevgisinden alan Mustafa Kemal Atatürk, ileri görüşlülüğü ve aydınlık yarınlara ulaşmayı amaçlayan planlı düşüncelerini adım adım yaşama geçirmesi sonucu, 23 Nisan 1920’de Büyük Millet Meclisi’nin açılışı ile Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur.

Halkımız yaşananlar ne olursa olsun daima ileriye bakmakta, demokrasimiz derinleşmekte, ekonomimiz istikrar içinde büyümektedir.

Halkın kendi temsilcileriyle yönetildiği ulusal egemenlik anlayışı ile Türk Devleti, demokratik, laik, hukukun üstünlüğüne dayalı, bağımsız bir devlet olarak çağdaş dünyadaki yerini almıştır. Atatürk ilke ve inkılapları ışığında milli ve çağdaş değerlere sahip olarak yetişen çocuklarımız devletimizin sonsuza kadar yaşamasının teminatı olacaklardır.

Hepinizi çok sevdiğimizi ve güvendiğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Başarılarınız ve mutluluğunuzun daim olması, en büyük dileğimizdir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Her yıl, bugün bazıları yaşlı, bazıları yetişkin olan yüzlerce çocuk, ülkemizde en iyi şekilde ağırlanarak, ülkelerine birer “barış elçisi” olarak gönderilmektedir. Bu yönüyle de 23 Nisan, dünya barışına da hiç kuşkusuz büyük bir katkıda bulunmaktadır.

İçte sorunlarını çözmüş güçlü bir devlet, dışta saygın bir ülke olma hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Yegâne amacımız, gelecek nesillere daha güzel bir ülke bırakabilmektir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

İlk başta anne ve babalarımızın çocukları, sonra çocuklarımızın anne ve babası oluruz. Daha sonra anne ve babamızın anne ve babası, en sonunda da çocuklarımızın çocukları oluruz.

İnanıyorum ki, bütün çocuklarımız bu değerli armağanı, aynı ruh ve inançla geleceğin müreffeh Türkiye’sini inşa edecek, barış içinde bir dünyanın kurulmasında önemli roller üstleneceklerdir.

Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa gark edecek sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz; kızlar, çocuklar! M. Kemal Atatürk

Meclisin açılış günü olan 23 Nisan’ı Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı olarak ilan eden büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, bu davranışı ile çocukların haklarını dünya gündemine taşımış, geleceğimiz olan çocuklara sevgisini en yüksek seviyede ispat etmiştir.

Milli bayram olmanın ötesinde bütün dünyada evrensel bir özellik kazanmış olan bu günde, ülkemiz başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının bayramını kutluyorum.

Milletimizin çelikleşmiş iradesinin, mücadele azminin, özgürlük tutkusunun ifadesi olan Meclisimizin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, bizim için çok önemli bir dönüm noktasıdır. Türk Milletini bağımsızlığa götürecek yolun ilk adımını oluşturan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan tarihi, Ulu Önder Atatürk tarafından dünyada örneği olmayan anlamlı bir gün olarak geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımıza bayram olarak armağan edilmiştir.

Milletimizin gayreti, ülkemizin gelişeceğinin, Atatürk’ün gösterdiği çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkacağının göstergesi olup yolumuz açık, geleceğimiz aydınlıktır. İşte böyle bir Türkiye, yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımıza bırakabileceğimiz en değerli armağan olacaktır.

Milli egemenlik milletin namusudur, şerefidir, haysiyetidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Mustafa kemal Atatürk, “Türk milletinin geleceği, bugünkü çocukların doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmiyle büyük ve parlak olacaktır” sözüyle çocuklarımıza olan güvenini ortaya koymuş ve ayrıca, “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözleriyle de Milet’imize olan güvenini çok net bir şekilde ifade etmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Sanki her tarafta var bir düğün. Çünkü en şerefli en mutlu gün. Bugün yirmi üç nisan, hep neşeyle doluyor insan. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Sevgili çocuklar; biliniz ki bayrağını, vatanını, milletini, ailesini ve arkadaşlarını seven çocukları, mutlu bir gelecek, bilimde, teknolojide çağı yakalamış, hatta çağın üstüne çıkmış bir Türkiye beklemektedir. Bayramınız kutlu olsun.

Sizler ülkemizin geleceği, milletimizin umudusunuz. Önümüzdeki yıllarda önemli görevlere gelecek, Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edecek ve yarınlara taşıyacaksınız. İmza atacağınız başarılarla, ülkemizin hedeflerini yakalamasında belirleyici rol oynayacaksınız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Sizlerin, Türkiye’yi bugünkü seviyeye getiren nesillerin izinden gideceğinize, ülkenin huzuru, refahı ve gelişmesi için zorluklar karşısında yılmayacağınıza inancım tamdır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

TBMM, Atatürk’ün öncülüğünde Kurtuluş Savaşı’nı yönetmiş, Cumhuriyet’i kurmuş, gerçekleştirdiği reformlar ve aldığı tarihi kararlarla milletimizin mukadderatını değiştirmiş, Türkiye’nin yarınlarını şekillendirmiştir. Bu yönüyle TBMM, demokrasimizin ve ulusal egemenliğin sembolü haline gelmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

TBMM, milletin verdiği kurtuluş mücadelesinin içinde doğmuş ve bunun dünyada bir benzeri daha olmayan bir kurtuluş öyküsü olmuştur. Böylece, egemenlik kayıtsız şartsız milletindir anlayışıyla parlamenter demokrasimizin ve cumhuriyetimizin de temelleri atılmıştır. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Tüm insanlığın ortak amacı olan, barış ve kardeşlik içinde bir dünyanın kurulması, siz çocuklarımızın eseri olacaktır. Sevgi dolu yüreğiniz, hoşgörünüz ve iyi niyetiniz barışın temelini oluşturacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça, daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. M. Kemal Atatürk Çocuk Bayramı’nız kutlu olsun.

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 23 Nisan 1920 günü açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması ile millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramının sevincini yaşamamızı sağlayan Türk ulusunun önderi Mustafa Kemal Atatürk’ü, birinci meclisimizin kahraman üyelerini ve bu uğurda canlarını ortaya koyan şehit ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz.

Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar, yok olur. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ülkemizi Atatürk’ün hedef gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine taşımak için, toplumsal dönüşüm ve yenilenme yolunda reformları sürdürmek, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğünü tam manasıyla hayata geçirmek ve uygulamak mecburiyetindeyiz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Ülkemizin hangi şartlarda, hangi zorluklarla kurulduğunun çocuklarımıza iyi öğretilmesi, iyi özümsetilmesi; hiç kuşkusuz onların, ailelerine, içinde yaşadıkları topluma ve ülkemize faydalı olma azimlerini, kuvvetlerini artıracaktır.

Varlığından güç aldığımız çocuklarımız ve gençlerimiz, bu konudaki en büyük teminatımızı oluşturmaktadır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Yarının teminatı olan çocuklarımıza yarının gözüyle bakalım ki yarınlarımız aydınlık olsun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Yeni Türkiye Devleti’nin yapısının ruhu, milli egemenliktir. Milletin kayıtsız şartsız egemenliğidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

Yüce meclis, milletimiz için daima hayırlı ve verimli çalışmalara imza atmıştır. Muasır medeniyet hedefinin taşıyıcısı olan TBMM, Türkiye’nin modern dünyayla bütünleşmesi, demokrasimizin olgunlaşması ve çoğulcu demokratik normların ülkemizde geçerli kılınması sürecinde önemli rol üstlenmiştir. Dolayısıyla millet egemenliğinin tecelligahı TBMM, demokratik rejimimizin kalbidir.

Yüce milletimizin ve devletinin geleceği olan yavrularımız; sizler milletimiz ve ortak değerlerimiz için umut ve güven kaynağısınız. Siz; sizden sonra gelecek olan nesillerin, sizler gibi mutlu ve umutlu olabilmesi için büyük sorumluluklar üstleneceksiniz. Bu nedenle size inanıyor ve sonsuz bir güven duyuyoruz. Biliyoruz ki, yarınlarımız emin ellerdedir.

Yüzlerinde gülücüklerin, kalplerinde sevgi ve umut çiçeklerinin hiç solmamasını temenni ettiğimiz, bunun için büyük gayret sarf ettiğimiz bütün çocuklarımızın ve Türk ulusunun 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, başta büyük önder Atatürk olmak üzere, ilk meclisin kurucu üyelerini, ülkemizin bağımsızlığı ve egemenliği uğrunda canlarını feda eden bütün şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz.