Facebook Whatsapp Instagram mesajları tek bir platformda birleştiriliyor!

Mark Zuckerberg kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.Facebook'un kurucusu Zuckerberg whatsaap ve ınstagram a yönelik mesafeli duruşunu değiştirdi. Zuckerberg Whatsapp, Instagram ve Facebook Messenger'daki mesajları tek bir platform altında toplamayı planlıyor. Ayrıca iddialara göre mesajlara uçtan uca şifreleme yöntemi de getirileceği de iddilar arasında yer alıyor.

Ayrı ayrı uygulamalar olarak hizmet vermeye devam edeceğini belirten kaynaklar, şirketin bu değişikliği 2020'nin başında hayata geçirmeyi amaçladığını aktardı.

FACEBOOK'TAN WHATSAAP'A MESAJ GÖNDERİLEBİLECEK

Facebook şirketinin bu değişikliğinin ardından, örneğin bir Facebook kullanıcısı sadece Whatsapp hesabı bulunan başka bir kullanıcıya mesaj gönderebilecek.

UYGULAMALAR BİRBİRİNDEN BAĞIMSIZ OLACAK

Ayrıca, kaynaklara göre Zuckerberg, tüm platformalardaki mesajlara uçtan uca şifreleme sistemini getirmeyi zorunlu kıldı. Böylece iki kişi arasındaki ya da gruplardaki mesajların, sohbetlerin katılımcıları hariç başka kişilerin mesajları görmesi engellenecek. Uçtan uca şifreleme, şu anda Whatsapp'ta kullanılıyor.

Zuckerberg, Whatsapp ve Instagram'ı Facebook bünyesine kattığında bu uygulamaların bağımsız uygulamalar olarak varlığını sürdüreceğinin altını çizse de bazı kaynaklara göre, Whatsapp ve Instagram'a yönelik taleplerin artması nedeniyle Zuckerberg fikrini değiştirdi.

MESAJLARDA UÇTAN UCA ŞİFRELEME YÖNTEMİ

Konuyla ilgili Facebook'tan yapılan açıklamada, "Yapabildiğimiz en iyi mesajlaşma deneyimini oluşturmak istiyoruz ve insanlar mesajlarının hızlı, basit, güvenilir ve özel olmasını istiyor. Daha çok mesajlaşma ürünümüze uçtan uca şifrelemeyi getirmek için çalışıyoruz ve insanların aile ve arkadaşlarına ağlar üzerinden daha rahat ulaşmasını düşünüyoruz." ifadelerine yer verildi.

FACEBOOK’UN GÜVENİLİRLİĞİ DÜŞMÜŞTÜ

Nisanda Londra merkezli Cambridge Analytica adlı veri analiz firmasının, Facebook'un, 87 milyon kullanıcısının hesaplarından izinsiz topladığı kişisel verileri, ABD'de Kasım 2016'da yapılan başkanlık seçimleri ile İngiltere'de Haziran 2016'da gerçekleşen Avrupa Birliği (AB) referandumunu etkilemek için kullandığına dair suçlamalar, küresel ölçekte bir krize yol açmıştı.

ABD ve Avrupa'daki düzenleyici kurumlar, Facebook hakkında soruşturma başlatmış, gelişmelerin ardından, ünlü sosyal paylaşım sitesinin hisseleri büyük değer kaybetmişti.

Son olarak New York Times gazetesi, Facebook'un, kullanıcılarının kişisel verilerini, rızalarını almadan Microsoft, Amazon, Spotify gibi dev şirketlerle paylaştığı ve bu veri miktarının Facebook'un açıkladığından daha büyük boyutlarda olduğunu iddia etmişti.

Haberde, Facebook'un, kullanıcılarının bilgilerini doğrudan satmadığı, Zuckerberg'in, şirketin ilk yıllarında birçok şirketle anlaşmalar yaparak kullanıcıların verilerine erişim izni tanıdığı ileri sürülmüştü.

Netflix ve Spotify da Facebook kullanıcılarının verilerine rızaları dışında ulaştıkları iddialarını yalanlamıştı.

INSTAGRAM KURUCUSU KİM?

Instagram, 6 Ekim 2010‘da kurulan, kullanıcıların kendi hesaplarını oluşturup sosyal çevreleriyle fotoğraf ve video paylaşabilecekleri bir sosyal paylaşım ağıdır.

Kevin Systrom ve Mike Kreiger tarafından başlatılan uygulama, kuruluşunun ardından bir buçuk yıl geçmeden 100 milyon aktif kullanıcıya ulaştı. Apple, Android ve Windows akıllı telefonlarda kullanılabildiği gibi, Ekim 2013 itibariyle Blackberry ve Nokia‘nın Symbian işletim sistemli telefonlarına da uyarlanan uygulama ülkemizde de en çok kullanılan uygulamalar arasında.

Kullanıcıların fotoğraf çekip bu fotoğrafları düzenleyebileceği, farklı filtrelerden geçirip renk ve yoğunluk ayarlaması yapabileceği ve hashtag adı verilen akıllı etiketler sayesinde fotoğrafları sadece arkadaşlarıyla değil, tüm dünyayla paylaşabileceği uygulama, ismini İngilizce anlık, çok hızlı kamera (instant camera) ve telgraf (telegram) kelimelerinin birleşiminden alır.

Kullanıcılar aynı zamanda çektikleri fotoğrafları Facebook, Twitter, Tumblr, Flickr gibi diğer sosyal paylaşım ağlarında da paylaşabilmektedir.

Facebook, Instagram’ı tam 1 milyar dolara satın aldı.

MARK ZUCKERBERG KİMDİR?

Mark Elliot Zuckerberg (d. 14 Mayıs 1984) sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Amerikalı girişimcidir.

Mark Elliot Zuckerberg (d. 14 Mayıs 1984) sosyal paylaşım sitesi Facebook'un kurucusu Amerikalı girişimcidir.

Zuckerberg 2004 yılında Harvard Üniversitesi'nden girişimci arkadaşları Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin ve Chris Hughes ile şu anda CEO'su olduğu sosyal paylaşım sitesi Facebook'u kurarak dünyanın şu anki en genç zengini olmasıyla tanınıyor. 2011 itibariyle kişisel serveti 24 milyar Amerikan dolarıdır. 2010 yılında ise TIME dergisince Yılın Adamı seçilmiştir.

Zuckerberg New York eyaletinin White Plains şehrinde diş hekimi bir baba olan Edward ve psikiyatrist doktor bir anne olan Karen'in tek erkek çocuğu olarak 1984'te dünyaya geldi. Yahudi'dir ve bir Musevi olarak yetiştirilmesine rağmen ateist olduğunu açıklamıştır. [3] Ayrıca onun bu başarısını anlatan " Birkaç Düşman Edinmeden 500 Milyon Arkadaş Kazanamazsınız" sloganıyla Sosyal Ağ adlı bir film çekilmiştir. 19 Mayıs 2012 tarihinde ise, uzun süredir sevgilisi olduğu Priscilla Chan ile evlenmiştir.

Üniversite yılları ve Facebook

Lisede çeşitli bilim dallarında birçok ödül alan Zuckerberg, ABD'nin en saygın üniversitelerinden Harvard'a girdi orada ise bilgisayar bilimi'ni okudu ve üniversitenin ilk yılında, okulun en yakışıklı ve en güzel öğrencilerinin seçildiği facemash.com sitesini kurdu. Sitede Harvard'daki tüm öğrencilerin fotoğrafları vardı. Ancak fotoğrafları bulmak için, üniversitenin veri tabanına girmesi gerekmişti. Veri tabanını hacklediği ortaya çıkan Zuckerberg, disipline verilince okulu bıraktı. Harvard'lı öğrencileri internet üzerinde buluşturmak için ikinci sitesi olan Facebook'u kurdu. Facebook, 18 ayda ABD'nin en büyük arkadaşlık sitelerinden biri haline gelince (2012 itibarıyla 1 milyar kullanıcısı var) yatırımcıların da ilgisini çekti ve bugün sahip olduğu 24 milyar dolarlık servetinin kaynağını oluşturdu. Zuckerberg' in Facebook'u 2011 yılında The Brand Finance ® Global 500 listesine göre dünyanın en değerli 281. markası oldu. 25 Şubat 2012'de aldığı karar ile şirketin %12'lik hissesinin halka arzını kararlaştırdı (Zuckerberg hâlâ Facebook'un %57 hissesine sahip). 18 Mayıs 2012 tarihinde 421 milyon hissesi 38 $'dan satışa çıkarıldı böylece şirket NASDAQ'a giriş yaptı. Facebook'un hisselerinin satışa sunulması Visa ve General Motors'un ardından Amerikan tarihindeki en büyük üçüncü halka arz oldu. Şirketin NASDAQ'a girdikten hemen sonraki değeri 104 milyar $'dı. Şirketin halka açıldıktan üç gün sonra toplam 19 milyar dolar eriyerek 84 milyar $' düşmüştür.