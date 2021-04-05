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  3. Facebook'ta sızdırılan veriler arasında Mark Zuckerberg'in de adı var!

Facebook'ta sızdırılan veriler arasında Mark Zuckerberg'in de adı var!

Facebook son dönemlerde sık sık güvenlik sorunları ile gündeme geliyor. Söz konusu haberlere bir yenisi daha eklendi. Sızdırılan 533 milyon kullanıcı verisinin içinde Mark Zuckerberg de var!

Facebook'ta sızdırılan veriler arasında Mark Zuckerberg'in de adı var!

The Sun'ın haberine göre: dünyanın en değerli şirketlerinden biri Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg'in yayınlanan bilgileri arasında adı, yaşadığı yer, evliliğiyle ilgili detaylar, doğum tarihi, telefon numarası ve Facebook kullanıcı kimliği gibi veriler yer alıyor. 

Zuckerberg'in yanında Facebook'un kurucu ortaklarından olan Chris Hughes ve Dustin Moskovitz’in de kişisel bilgilerinin sızdırılan 533 milyon kullanıcı arasında olduğu bilgisi duyuruldu.

AÇIKLAMA YAPTI

Facebook kullanıcılarının verilerinin yayınlanması ile ilgili Facebook şirketinden bir sözcü,  “Bu veriler, 2019’da bildirilen eski veriler. Bu sorunu Ağustos 2019’da bulduk ve düzelttik”  ifadelerini kullandı. Sözcü, Zuckeberg'in verilerinin de 533 milyon kişinin arasında olmasıyla ilgili herhangi bir şey söylemedi.

 

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