İstanbul8 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Facebook'tan büyük skandal!

Facebook'tan büyük skandal!

Sosyal medya devi Facebook açıklama yaptı. Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı anlarının sosyal medyadan yayımlandığını anımsattı ve 17 dakikalık canlı yayın esnasında Facebook'un yapay zekasının bu konuda harekete geçmediği belirtti.

Sosyal medya platformu Facebook'un yapay zekasının Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik yapılan terör saldırısının canlı yayınını yakalayamadığı ortaya çıktı.

Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada, Christchurch kentinde 50 kişinin yaşamını kaybettiği terör saldırısı anlarının sosyal medyadan yayımlandığı anımsatılarak, 17 dakikalık canlı yayın esnasında Facebook'un yapay zekasının bu konuda harekete geçmediği belirtildi.

ABD Başkanı Trump'tan skandal İsrail açıklamasıABD Başkanı Trump'tan skandal İsrail açıklaması

Açıklamada terör saldırısı videosunun Facebook'un otomatik tespit sistemlerini uyarmadığını çünkü yapay zekanın bu tür videolar için yeterince eğitilmediğini vurguladı.

Ünlü oyuncu berbat bir eş olduğunu itiraf ettiÜnlü oyuncu berbat bir eş olduğunu itiraf etti

CANLI YAYINI KİMSE ŞİKAYET ETMEDİ

Facebook önceki gün yaptığı açıklamada da 17 dakikalık canlı yayın süresince 200 kişinin videoyu görüntülediği ancak bu sürede kendilerine hiçbir şikayet gelmediğini duyurmuştu.

Canlı yayın bittikten 12 dakika sonra Yeni Zelanda polisinin Facebook ile irtibata geçtiğine işaret edilen açıklamada, bu ihbarın hemen ardından videonun yayından kaldırıldığı kaydedilmişti.

Beşiktaş, Gökhan Töre hakkında disiplin soruşturması başlattıBeşiktaş, Gökhan Töre hakkında disiplin soruşturması başlattı

SALDIRI FACEBOOK'TA CANLI YAYINLANMIŞTI

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde, cuma namazı sırasında 10 dakika arayla iki camiye düzenlenen terör saldırılarında 50 kişi yaşamını yitirmişti. Terör saldırıları Facebook, YouTube ve Twitter gibi sosyal platformlarda paylaşılmıştı.

Facebook, saldırılardan sonraki ilk 24 saatte dünya çapında 1,5 milyon videoyu platformdan kaldırdığını, 1,2 milyonun ise yüklendiği sırada bloke edildiğini açıklamıştı.

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.