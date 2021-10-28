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  3. Facebook'un adı değişti! Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook’un yeni adı ve logosu...

Facebook'un adı değişti! Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook’un yeni adı ve logosu...

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni isminin “Meta” olacağını duyurdu.

Facebook'un adı değişti! Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook’un yeni adı ve logosu...

Son dönemde art arda yapılan açıklamalar dolayısıyla adı skandallarla anılan Facebook şirketi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada Facebook Inc'nin geleceğe yönelik sanal gerçeklik vizyonunu kuşatma çabası kapsamında Meta adıyla yeniden markalaşacağını belirtti.

"GERÇEĞE YAKIN SANAL DÜNYA"

Zuckerberg şirketin yeni vizyonunu "gerçeğe yakın sanal dünya" anlamına gelen "metaverse" ifadesiyle nitelendirdi.

FACEBOOK, INSTAGRAM VE WHATSAPP'I ETKİLEMEYECEK!

Şirket adında yapılan değişiklik Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi uygulamaları etkilemeyecek, sadece çatı şirket adı Meta olacak.

Facebook'un bu hamlesi eski çalışan Frances Haugen'in sızdırdığı belgelere dayanılarak yapılan şirkete yönelik olumsuz haberlerin ardından geldi. Haugen, Facebook'u kârı güvenliğin üstünde tutmakla suçlamıştı.

Facebook'un adı değişti! Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook’un yeni adı ve logosu...

FACEBOOK'UN YENİ ADI: META

Zuckerberg 'metaverse'ün gelen 10 yıl içerisinde bir milyar kişiye ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Zuckerberg'e göre; 'metaverse', insanların etkileşime geçebileceği, iş yapabileceği, ürün ve içerik yaratabileceği bir yer ve üreticiler için milyonlarca iş yaratacak yeni bir ekosistem olacak.

Facebook'un adı değişti! Mark Zuckerberg açıkladı: İşte Facebook’un yeni adı ve logosu...

Berkem Temizel
Gece Editörü
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