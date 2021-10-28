Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, eski çalışanlarının şirket hakkında yaptığı açıklamalar sonrası dikkat çeken bir hamlede bulundu. Zuckerberg Facebook'un adının değiştiğini belirtti. Peki Facebook'un yeni ismi ne oldu? | Facebook isim değişme sebebi ne? | Meta ne demek? İşte ayrıntılar...

FACEBOOK'UN YENİ İSMİ NE OLDU?

Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada sosyal medya uygulamalarını bünyesinde barındıran Facebook Inc. olan çatı kuruluşun yeni isminin “Meta” olacağını duyurdu.

FACEBOOK İSİM DEĞİŞME SEBEBİ NE?

Son dönemde art arda yapılan açıklamalar sonrası adı skandallarla anılan Facebook şirketi ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada Facebook Inc'nin geleceğe yönelik sanal gerçeklik vizyonunu kuşatma çabası kapsamında Meta adıyla yeniden markalaşacağını belirtti.

Zuckerberg şirketin yeni vizyonunu "gerçeğe yakın sanal dünya" anlamına gelen "metaverse" ifadesiyle nitelendirdi.

Facebook'un bu hamlesi eski çalışan Frances Haugen'in sızdırdığı belgelere dayanılarak yapılan şirkete yönelik olumsuz haberlerin ardından geldi. Haugen, Facebook'u kârı güvenliğin üstünde tutmakla suçlamıştı.

META NE DEMEK?

"metaverse" gerçeğe yakın sanal dünya anlamına gelen bir ifadedir. Zuckerberg 'metaverse'ün gelen 10 yıl içerisinde bir milyar kişiye ulaşmasını beklediklerini ifade etti. Zuckerberg'e göre; 'metaverse', insanların etkileşime geçebileceği, iş yapabileceği, ürün ve içerik yaratabileceği bir yer ve üreticiler için milyonlarca iş yaratacak yeni bir ekosistem olacak.