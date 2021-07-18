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  3. Facia gibi olay! Kenya'da akaryakıt tankeri patladı, ortalık cehenneme döndü: 13 ölü

Facia gibi olay! Kenya'da akaryakıt tankeri patladı, ortalık cehenneme döndü: 13 ölü

Afrika kıtasının doğu kısmında yer alan Kenya'da akaryakıt yüklü tankerin bir kamyonla çarpışmasının ardından meydana gelen büyük patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybederken, çok sayıda kişi yaralandı.

Facia gibi olay! Kenya'da akaryakıt tankeri patladı, ortalık cehenneme döndü: 13 ölü

Kenya'da meydana gelen patlama ile çok sayıda kişi yaralanırken, 13 kişi hayatını kaybetti. Ölü sayısının artmasından endişe edildiği belirtilirken, patlama sonucunda büyük panik yaşandı. 

Kenya'nın Siaya ilçesinde, akaryakıt yüklü tankerin bir kamyonla çarpışmasının ardından meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti. Emniyet yetkilisi Charles Chacha, yaptığı açıklamada, Kisumu-Busia kara yolunda meydana gelen kazanın ardından yakındaki Malanga köyü sakinlerinin tankerden sızan yakıtı almak için olay yerine gittiğini belirtti.

Facia gibi olay! Kenyada akaryakıt tankeri patladı, ortalık cehenneme döndü: 13 ölü

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE EDİLİYOR

Tankerin patlaması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Chacha, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti. Chacha, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu ifade etti. Kenya'da 2009'da bir tankerin patlaması sonucu 111 kişi yaşamını yitirmiş, 200'den fazla kişi yaralanmıştı.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Facia gibi olay! Kenyada akaryakıt tankeri patladı, ortalık cehenneme döndü: 13 ölüFacia gibi olay! Kenyada akaryakıt tankeri patladı, ortalık cehenneme döndü: 13 ölü

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