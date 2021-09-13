Facianın eşiğinden döndüler! Osmaniye'de öğrencilerin bulunduğu okul servisi 30 metreden dereye uçtu!

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünün girişinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrencileri evlerinden alıp okul yolunu tutan servis şoförü Ali Ceylan idaresindeki 80 LN 043 plakalı servis minibüsü, Çatak köyü girişinde karşı yönden gelen Halil Güneş yönetimindeki 80 ACR 884 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yaklaşık 30 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı.

8 KİŞİ YARALANDI

Yaşanılan korkunç kazada, her iki taşıtın sürücüleri ile serviste bulunan C.K., N.K., C.K., R.K., N.K., M.C.Y. ile ismi öğrenilemeyen iki öğrenci yaralandı. Yolda kazayı gören insanların sağlık ekiplerini araması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.