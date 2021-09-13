YÖKDİL ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM YÖKDİL 2 sonuçları açıklandı mı?19 Eylül 2021 Pazar günü hangi sınav var? Hafta sonu sınav var mı 2021? Bu hafta hangi sınavlar var 2021?Okullarda yeni dönem! PCR test uygulamasının ayrıntılarıSON DAKİKA! AFAD duyurdu! Muğla'da 3.9 büyüklüğünde deprem!Genç müzisyen Yeliz Aykaç'ın can verdiği kazada ağır yaralanan 2 buçuk yaşındaki kızı da yaşam mücadelesini kaybetti!ÖSYM duyurdu! KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? ÖSYM KPSS ÖABT ve Genel Kültür sonuçları ne zaman 2021?İstanbul’da okul servis şoförlerinin aşı yaptırma oranı %94,2İSKİ su kesintisi 14 Eylül 2021 Salı | İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?Düğün magandaları yine faciaya sebep oldu, 11 yaşındaki çocuk ölümden döndü!Akıllara durgunluk veren olay! Rahibe elbisesi giyen kadın mezardan çıkardığı iskeletle dans etti!
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Facianın eşiğinden döndüler! Osmaniye'de öğrencilerin bulunduğu okul servisi 30 metreden dereye uçtu!

Facianın eşiğinden döndüler! Osmaniye'de öğrencilerin bulunduğu okul servisi 30 metreden dereye uçtu!

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde seyir halindeki kamyonete çarpan öğrenci servisi 30 metreden dereye yuvarlandı. Kazada sürücüler ile servis aracında bulunan 8 öğrenci yaralandı.

Facianın eşiğinden döndüler! Osmaniye'de öğrencilerin bulunduğu okul servisi 30 metreden dereye uçtu!

Kaza, Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Çatak köyünün girişinde meydana geldi. İddiaya göre, öğrencileri evlerinden alıp okul yolunu tutan servis şoförü Ali Ceylan idaresindeki 80 LN 043 plakalı servis minibüsü, Çatak köyü girişinde karşı yönden gelen Halil Güneş yönetimindeki 80 ACR 884 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle öğrenci servisi yaklaşık 30 metrelik mesafeden dereye yuvarlandı.

Facianın eşiğinden döndüler! Osmaniye'de öğrencilerin bulunduğu okul servisi 30 metreden dereye uçtu!

8 KİŞİ YARALANDI

Yaşanılan korkunç kazada, her iki taşıtın sürücüleri ile serviste bulunan C.K., N.K., C.K., R.K., N.K., M.C.Y. ile ismi öğrenilemeyen iki öğrenci yaralandı. Yolda kazayı gören insanların sağlık ekiplerini araması üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar Osmaniye Devlet Hastanesi ile Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT