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Facianın eşiğinden dönüldü! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

Son dakika... Aydın - Ankara seferini yapan yolcu otobüsünün Ayfonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Facianın eşiğinden dönüldü! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Emirdağ ilçesinde  Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi. 

Ömer Karsanba hakimiyetindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine  sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Facianın eşiğinden dönüldü! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular, başka bir araçla yollarına devam etti.

Facianın eşiğinden dönüldü! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

Bölge Gündem Editör Ekibi
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