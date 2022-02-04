Facianın eşiğinden dönüldü! Afyonkarahisar'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 8 yaralı

Alınan bilgilere göre kaza, Emirdağ ilçesinde Afyonkarahisar - Ankara kara yolundaki Yarımca köyü yakınlarında sabah saatlerinde meydana geldi.

Ömer Karsanba hakimiyetindeki 06 AS 263 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Kazada yaralanan 8 kişi ambulanslarla Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.

Otobüsteki diğer yolcular, başka bir araçla yollarına devam etti.