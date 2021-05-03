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  3. Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde meydana geldi. İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve kaldırıma çıkıp üst geçidin asansörüne çarparak durabildi. Kazada bir yolcu yaralandı.

Facianın eşiğinden dönüldü! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti

"Kadıköy-Ferhatpaşa" seferini yapan İETT otobüsü, D-100 Karayolu Ankara istikameti Yenisahra mevkiinde ilerlerken otobüs şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otobüs, bir süre ilerledikten sonra bir üst geçidin altında bulunan asansöre çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza sonucu yaralanan bir yolcu, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otobüsü olay yerinden kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yolcular ucuz atlattı! İETT otobüsü şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti

Berkem Temizel
Gece Editörü
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