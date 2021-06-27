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  3. Facianın eşiğinden dönüldü: İki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Facianın eşiğinden dönüldü: İki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

Facianın eşiğinden dönüldü: İki otomobil çarpıştı: 8 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere kaza Kocasinan ilçesi Yeni Mahalle 16. Cadde'de meydana geldi.  O.Ç'nin idaresindeki 38 ZS 700 plakalı otomobil, M.Ç. yönetimindeki 38 VV 222 plakalı otomobille çarpıştı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Kazada sürücülerle, araçlardaki G.Ç, A.Ç, O.Ç, İ.Ç, M.K. ve G.S.K. yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini olay yerinde yaptığı yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Facianın eşiğinden dönüldü: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı Facianın eşiğinden dönüldü: İki otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı

Tayfun Altuntaş
Editör
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