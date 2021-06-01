Facianın eşiğinden dönüldü! Ordu'da minibüs ile kamyonet çarpıştı: 13 yaralı

Ordu'nun Ünye ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 13 kişi yaralandı. Ünye'den Samsun yönüne giden Sezgin Doğan yönetimindeki 66 FK 246 plakalı minibüs, TOKİ kavşağında Nurhan Durmuş (44) idaresindeki 52 AAR 050 plakalı kamyonetle çarpıştı.

BÖLGE TRAFİĞE KAPATILDI

Kazada sürücüler ile aynı aileden Aynur (40), Kaan (14), Şevval (15), Yavuz Selim Doğan (5), Hüseyin Güdek (50), Murat Sül (39), Senai Karayiğit (42), Kemal Karayiğit (48), Murat Zengin (46), Harun Aydoğdu ve Murat Ateş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ünye Devlet Sahil Yolu'nun Samsun Ünye istikameti güvenlik önlemleri alınarak bir süre trafiğe kapatıldı. Bölgede trafik farklı güzergahlardan sağlanırken, araçların kaldırılması için ekiplerin çalışması sürüyor.

KAYNAK: Anadolu Ajansı