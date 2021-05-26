Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin grup toplantısında konuşuyor! (CANLI)İlker Kaleli, Sıla ile ilişkisini belgeledi: Sosyal medyada Burçin Terzioğlu gündeme geldi!SON DAKİKA! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kritik ziyaret: Yunanistan'a gidecek!Okullar ne zaman kapanacak 2021? Yaz tatili ne zaman 2021?Maraşlı final mi yapacak? Maraşlı neden final yapıyor? Maraşlı final bölümü, tarihi ne zaman?Nefes kredisi detayları 2021 | Nefes kredisi başvurusu ne zaman? Hangi bankalar verecek? Kimler alabilir?TFF 1.Lig play - off final: Altınordu - Altay maçı ne zaman, hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a mektupKarneler ne zaman verilecek 2021? Karneler yüz yüze mi verilecek 2021?26 Mayıs 2021 Çarşamba ATV yayın akışı | Kuruluş Osman ATV'de
İstanbul20 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Facianın eşiğinden dönüldü! Tır ile otobüs çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 8 yaralı

Facianın eşiğinden dönüldü! Tır ile otobüs çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 8 yaralı

Niğde'de meydana gelen trafik kazasında tırla otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Facianın eşiğinden dönüldü! Tır ile otobüs çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 8 yaralı

Niğde'de tırla otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. M.K. idaresindeki (33) 42 ADU 052 plakalı tır, Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında V.Ü. (45) kontrolündeki 21 ABD 128 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Tır sürücüsü ile otobüsteki 7 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine kaza yerine, polis, AFAD, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü M.K, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Facianın eşiğinden dönüldü! Tır ile otobüs çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 8 yaralı

Facianın eşiğinden dönüldü! Tır ile otobüs çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 8 yaralı

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT