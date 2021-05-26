Facianın eşiğinden dönüldü! Tır ile otobüs çarpıştığı kaza ucuz atlatıldı: 8 yaralı

Niğde'de tırla otobüsün çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. M.K. idaresindeki (33) 42 ADU 052 plakalı tır, Adana-Niğde Otoyolu birinci ve ikinci Kırkgeçit tünelleri arasında V.Ü. (45) kontrolündeki 21 ABD 128 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Tır sürücüsü ile otobüsteki 7 kişi yaralandı.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine kaza yerine, polis, AFAD, sağlık ve Ulukışla Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan sürücü M.K, ekiplerce bulunduğu yerden çıkarıldı. Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAYNAK: Anadolu Ajansı