Facundo Aguero kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Aguero Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Aguero adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Aguero Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Aguero 21 Ocak 1995 tarihinde General Pico şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Aguero Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Aguero, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Rosario Central futbol takımında oynamaktadır. CA Rosario Central takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Aguero'nin CA Rosario Central ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Aguero Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/agueropaco/

Facundo Aguero Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Aguero isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Aguero Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Aguero futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Instituto AC

12 Kasım 2020 yılında La Serena

10 Şubat 2022 yılında CA Unión

3 Şubat 2023 yılında Rosario Central

Facundo Aguero Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Aguero şuan CA Rosario Central takımında oynamakta ve 47 numaralı formayı giymektedir.

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