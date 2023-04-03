Facundo Altamira kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Altamira Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Altamira adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Altamira Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Altamira 3 Ağustos 2001 tarihinde doğmuştur. Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Altamira Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Deportivo Godoy Cruz II futbol takımında oynamaktadır. Club Deportivo Godoy Cruz II takımına - tarihinde katılmıştır. Facundo Altamira'nin Club Deportivo Godoy Cruz II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Altamira Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Altamira isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Altamira Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Altamira Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Altamira şuan Club Deportivo Godoy Cruz II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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