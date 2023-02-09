Facundo Altamirano kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Altamirano Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Altamirano adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Altamirano Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Altamirano 21 Mart 1996 tarihinde Rojas şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Altamirano Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Altamirano, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA San Lorenzo de Almagro futbol takımında oynamaktadır. CA San Lorenzo de Almagro takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Altamirano'nin CA San Lorenzo de Almagro ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Altamirano Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Altamirano isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Altamirano Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Altamirano futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2017 yılında Banfield

20 Temmuz 2019 yılında Estudiantes BA

31 Aralık 2019 yılında Banfield

8 Ocak 2022 yılında Patronato

31 Aralık 2022 yılında Banfield

18 Ocak 2023 yılında San Lorenzo

31 Aralık 2023 yılında Banfield

Facundo Altamirano Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Altamirano şuan CA San Lorenzo de Almagro takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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