Facundo Barcelo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Barcelo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Barcelo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Barcelo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Barcelo 31 Mart 1993 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Uruguay,İtalya uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Barceló Viera şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Barcelo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Facundo Barcelo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Guaraní futbol takımında oynamaktadır. Club Guaraní takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Barcelo'nin Club Guaraní ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Barcelo Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/barcelofacu

http://www.instagram.com/facu.barcelo93/

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Facundo Barcelo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Barcelo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Facundo Barcelo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Barcelo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında Liverpool FC

1 Ocak 2015 yılında Tanque Sisley

30 Haziran 2015 yılında Liverpool FC

9 Ocak 2016 yılında Juventud

17 Ağustos 2016 yılında San Martín (SJ)

30 Haziran 2018 yılında Juventud

1 Temmuz 2018 yılında Patronato

26 Aralık 2018 yılında Juventud

10 Ocak 2019 yılında Atlas

31 Aralık 2019 yılında Juventud

2 Ocak 2020 yılında CS Emelec

31 Aralık 2021 yılında Juventud

18 Ocak 2022 yılında O'Higgins

31 Aralık 2022 yılında Juventud

4 Ocak 2023 yılında Guaraní

Facundo Barcelo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Barcelo şuan Club Guaraní takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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