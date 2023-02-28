Facundo Bruera kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Bruera Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Bruera adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Bruera Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Bruera 18 Eylül 1998 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Bruera Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Facundo Bruera, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Olimpia Asunción futbol takımında oynamaktadır. Olimpia Asunción takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Bruera'nin Olimpia Asunción ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Bruera Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Bruera isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Bruera Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Bruera futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2017 yılında Ind. Rivadavia

30 Haziran 2018 yılında Estudiantes II

23 Ağustos 2018 yılında Quilmes

21 Ağustos 2020 yılında Brown Adrogué

24 Ocak 2022 yılında Nacional

31 Aralık 2022 yılında Brown Adrogué

1 Ocak 2023 yılında Nacional

2 Ocak 2023 yılında Olimpia

Facundo Bruera Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Bruera şuan Olimpia Asunción takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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