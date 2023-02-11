Facundo Butti kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Butti Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Butti adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Butti Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Butti 2 Mart 2000 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Martín Butti şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Butti Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Interplayers yapmaktadır. Facundo Butti, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Atlético All Boys futbol takımında oynamaktadır. Club Atlético All Boys takımına 19 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Butti'nin Club Atlético All Boys ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Butti Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Butti isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Butti Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Butti futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

19 Mart 2021 yılında All Boys

Facundo Butti Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Butti şuan Club Atlético All Boys takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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