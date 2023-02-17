Facundo Cambeses kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Cambeses Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Cambeses adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Cambeses Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Cambeses 9 Nisan 1997 tarihinde Adrogué şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Arjantin,İtalya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Cambeses Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OLLER GROUP yapmaktadır. Facundo Cambeses, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CA Banfield futbol takımında oynamaktadır. CA Banfield takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Facundo Cambeses'nin CA Banfield ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Cambeses Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Cambeses isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Facundo Cambeses Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Cambeses futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında CA Banfield II

1 Ocak 2019 yılında Banfield

21 Ağu 2020 yılında Huracán

30 Haziran 2021 yılında Banfield

Facundo Cambeses Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Cambeses şuan CA Banfield takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Facundo Cambeses Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U23 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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