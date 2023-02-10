Facundo Cardozo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Cardozo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Cardozo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Cardozo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Cardozo 6 Nisan 1995 tarihinde San Miguel şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Facundo Omar oğlu Cardozo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Cardozo Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini PRI Sports yapmaktadır. Facundo Cardozo, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arsenal Fútbol Club futbol takımında oynamaktadır. Arsenal Fútbol Club takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Facundo Cardozo'nin Arsenal Fútbol Club ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Facundo Cardozo Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Facundo Cardozo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 900 Bin € kadar çıkmıştır.

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Facundo Cardozo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Cardozo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Vélez II

17 Ocak 2016 yılında Bolívar

30 Haziran 2016 yılında Vélez II

25 Temmuz 2016 yılında Mumbai City

31 Aralık 2016 yılında Vélez II

5 Temmuz 2017 yılında Arsenal Sarandí

1 Temmuz 2018 yılında Oaxaca

1 Ocak 2019 yılında Coquimbo Unido

9 Temmuz 2019 yılında All Boys

1 Temmuz 2021 yılında Platense

13 Temmuz 2022 yılında FK Sabail

18 Ocak 2023 yılında Arsenal Sarandí

Facundo Cardozo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Cardozo şuan Arsenal Fútbol Club takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Facundo Cardozo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Arjantin U20 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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