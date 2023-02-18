Facundo Caseres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Facundo Caseres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Facundo Caseres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Facundo Caseres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Facundo Caseres 28 Mayıs 2001 tarihinde Arteaga şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Facundo Agustín Cáseres şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Facundo Caseres Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SP yapmaktadır. Facundo Caseres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Istra 1961 futbol takımında oynamaktadır. NK Istra 1961 takımına 21 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Facundo Caseres'nin NK Istra 1961 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Facundo Caseres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Facundo Caseres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Facundo Caseres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Facundo Caseres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Vélez II

21 Ağu 2021 yılında NK Istra

30 Haziran 2023 yılında Vélez II

Facundo Caseres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Facundo Caseres şuan NK Istra 1961 takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.